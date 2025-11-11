الطلاق على إنستجرام أشعل غضب آن الرفاعي.. وهؤلاء سبقوها



أشعلت مصممة الأزياء آن الرفاعي، مواقع التواصل الاجتماعي، عقب إعلانها الغاضب عن تفاصيل تلقيها خبر طلاقها من الفنان كريم محمود عبدالعزيز.



وكشفت آن الرفاعي عبر صفحتها في موقع "إنستجرام"، عن التفاصيل، وكتبت: "الحمد لله على كل شئ، التزمت الصمت كثيراً حفاظاً على بيتي وأسرتي على أساس البيوت أسرار، تم إبلاغي بالطلاق من خلال ستوري على انستجرام بعد ١٤ سنة زواج بدون ورقة طلاق أو إخطار من مأذون".

وأضافت: "شكرا على التقدير والاحترام، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ".



وكان الفنان كريم محمود عبدالعزيز، قد أعلن عن الطلاق، عبر "ستوري" في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، وكتب: "الطلاق شرع ربنا.. أكن لأم بناتي كل الاحترام والتقدير مهما حصل هتفضل أم بناتي وأنا أبوهم، حاولنا سنين كتير إن الحياة تستمر وفشلنا، وده مش معناه أبدا إن فيه حد فينا يعيبه شيء، لكن فيه علاقات كتير بتنتهي لأن ربنا كاتبلها كده، وبتنتهي بكل ود وحب واحترام متبادل بين الطرفين".

وأضاف كريم: "أكيد مكنتش أحب أوصل للحل ده، و لكن دي إرادة ربنا، ومفيش أي شخص جت سيرته مؤخرا كان له دخل بالمشاكل دي تماما لا من قريب ولا من بعيد، البيوت أسرار ومكنتش أفضل تماما أتكلم عن حياتي الشخصية احتراما لكل الأطراف، لكن تقديرا للجمهور اللي يهمه أمري وجب التوضيح".

ويأتي إعلان كريم محمود عبد العزيز، عن الطلاق عبر أحد تطبيقات مواقع الواصل، بعد مجموعة من النجوم والنجمات، كشفوا عن انفصالهم عبر منشورات على صفحاتهم، تعرف عليهم:



ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

تصدرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، تريند مواقع التواصل الإجتماعي، وموقع البحث "جوجل"، بعد إعلانها طلاقها رسميا، من الفنان أحمد العوضي، بعد زواج دام 4 سنوات، عبر صفحتها في موقع "إنستجرام".



وأعلنت ياسمين عبد العزيز، عن الطلاق، عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت: "تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد وبيننا كل الاحترام والتقدير".



وكتب الفنان أحمد العوضي، عبر صفحته في موقع فيسبوك: "تم الطلاق الرسمي بيني وبين ياسمين وسيظل بيننا كل الاحترام والتقدير".



يوسف الشريف وإنجي علاء

أعلنت الكاتبة إنجي علاء عن وصول رحلة زواجها والفنان يوسف الشريف، إلى محطة النهاية بعد زواج دام 14 عاما، عبر حسابها الرسمي بموقع "x".



وكتبت: "قدّر الله وماشاء فعل.. يؤسفنا أن نعلن نحن إنجي علاء ويوسف الشريف أنه قد تم الانفصال الرسمي بيننا مع التأكيد على استمرار علاقة الود والمعزّة والإحترام المتبادل تقديرا لسنوات العشرة الطيبة التي جمعتنا ولأولادنا أجمل نعمة أنعمها الله علينا".



هنا الزاهد وأحمد فهمي

كشفت الفنانة هنا الزاهد، عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، عن انفصالها عن زوجها الفنان أحمد فهمي، بعد زواج دام 4 أعوام.



وعبر خاصية القصص القصيرة بموقع "انستجرام"، كتبت،: "الحمد لله تم الانفصال رسمي بيني وبين أحمد بعد 4 سنين جواز وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير".



تامر حسني وبسمة بوسيل

في 27 أبريل 2023، أعلنت الفنانة المغربية بسمة بوسيل طلاقها، من زوجها الفنان تامر حسني.



بسمة عبر موقع "‘إنستجرام" كتبت: "وجعلنا بينكم مودة ورحمة ده كلام ربنا في الزواج والطلاق، لقد تم الطلاق بيني وبين تامر وسيظل بيننا كل ود واحترام، وربنا يكتبلك ويكتب لي كل الخير آمين يارب".



تامر حسني عبر صفحته في موقع "إنستجرام"، أكد الطلاق، وكتب: "وجعلنا بينكم مودة ورحمة بين الأزواج في كل حالاتهم، سواء تزوجوا أو لم يقدر الله الاستمرار.. فانفصلوا بالاتفاق الطيب وستظل بيننا المودة والرحمة وأجمل أولاد".

وأضاف: "وسيظل بيننا الاحترام والتقدير، عشرة 12 سنة مش هينة، ربنا يكتب لك ويكتب لي كل الخير يا بسوم، سأظل الأب والأخ والصديق والسند.. في حفظ الله".