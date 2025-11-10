بالصور| جمال مبارك ويسري نصر الله في تكريم يسرا بالسفارة الفرنسية

شقيق إسماعيل الليثي ينهار من البكاء على الهواء: مالناش حد وهو كبيرنا

احتفل نجوم الفن بتكريم النجمة يسرا ومنحها وسام جوقة الفرنسي الذي يعد أعلى وسام تمنحه دولة فرنسا، وذلك بمقر السفارة الفرنسية في القاهرة.

وكان من بين أبرز الحضور: الإعلامية هالة سرحان، الفنانة ريهام حجاج، الفنانة إلهام شاهين، الفنانة درة، جمال مبارك نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الفنان كريم فهمي، المخرج يسري نصر الله، الفنانة شيرين رضا وحرصوا على التقاط الصور التذكارية مع يسرا.

وكان الظهور الأخير للنجمة يسرا في حفل ذا جراند بول الذي أقيم مساء السبت الماضي، في قصر عابدين بحضور نجوم الفن، وخطفت النجمة يسرا الأضواء فور وصولها الحفل، وظهرت مرتدية فستان أسود أنيق.

يذكر أن النجمة يسرا تنتظر عرض فيلمها "الست لما" وسط مشاركة نخبة من نجوم السينما المصرية، هم: عمرو عبدالجليل، ياسمين رئيس، محمد جمعة، درة، تأليف مصطفى بدوي وكيرلس أيمن فوزي، إخراج خالد أبو غريب.

