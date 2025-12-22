تفوق كاسح للفراعنة.. تاريخ مواجهات مصر وزيمبابوي قبل صدام الليلة

كتب- محمد عبدالهادي:

تتجه الأنظار مساء اليوم إلى ستاد الملعب الكبير بمدينة أغادير، الذي يستضيف مواجهة منتخب مصر أمام زيمبابوي، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

يدخل منتخب مصر اللقاء مدعومًا بسجل تاريخي مميز أمام زيمبابوي، حيث لم يتعرض الفراعنة لأي هزيمة في المواجهات السابقة التي جمعت المنتخبين.

تاريخ مواجهات مصر وزيمبابوي بكأس الأمم الأفريقية

بحسب موقع الإحصائيات ترانسفير ماركت، التقى المنتخبان في 7 مباريات سابقة، حقق خلالها منتخب مصر الفوز في 5 مواجهات، بينما انتهت مباراتان بالتعادل الإيجابي.

وسجل الفراعنة 14 هدفًا في شباك زيمبابوي، مقابل 7 أهداف استقبلتها شباكهم.