مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

جنوب أفريقيا

1 0
19:00

أنجـــــولا

كأس الأمم الأفريقية

مصر

- -
22:00

زيمبابوي

كأس مصر

بيراميدز

2 0
17:00

مسار

الدوري الإنجليزي

فولهام

- -
22:00

نوتينجهام فورست

جميع المباريات

إعلان

تفوق كاسح للفراعنة.. تاريخ مواجهات مصر وزيمبابوي قبل صدام الليلة

كتب : محمد عبد الهادي

06:08 م 22/12/2025

منتخب مصر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- محمد عبدالهادي:

تتجه الأنظار مساء اليوم إلى ستاد الملعب الكبير بمدينة أغادير، الذي يستضيف مواجهة منتخب مصر أمام زيمبابوي، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

يدخل منتخب مصر اللقاء مدعومًا بسجل تاريخي مميز أمام زيمبابوي، حيث لم يتعرض الفراعنة لأي هزيمة في المواجهات السابقة التي جمعت المنتخبين.

تاريخ مواجهات مصر وزيمبابوي بكأس الأمم الأفريقية

بحسب موقع الإحصائيات ترانسفير ماركت، التقى المنتخبان في 7 مباريات سابقة، حقق خلالها منتخب مصر الفوز في 5 مواجهات، بينما انتهت مباراتان بالتعادل الإيجابي.

وسجل الفراعنة 14 هدفًا في شباك زيمبابوي، مقابل 7 أهداف استقبلتها شباكهم.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مدينة أغادير كأس الأمم الأفريقية زيمبابوي منتخب الفراعنة منتخب مصر

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
22:00

زيمبابوي

السنغال

- -
17:00

بوتسوانا

الكونغو الديمقراطية

- -
14:30

بنين

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الصور الأولى من عزاء سمية الألفي بحضور ابنها عمر الفيشاوي
رئيس "طاقة الشيوخ": زيادة في أسعار الكهرباء قريبًا
سعر الذهب اليوم بمصر يسجل أعلى مستوى تاريخي على الإطلاق بمنتصف التعاملات
"4 قنوات ببلاش".. كيفية مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي في أمم أفريقيا مجانا
لماذا أوصت "مفوضي الدولة" برفض طعن الزمالك بخصوص أرض أكتوبر؟
ثبات الحارس وثلاثي دفاعي.. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام زيمبابوي
البنك الأهلي يوقف الرسوم الإدارية على القروض الشخصية لفترة محدودة.. فما التفاصيل؟
بينها مصر وزيمبابوي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة