4 مصابين في اشتباكات حلب.. قسد تستخدم رشاشات وقذائف

وكالات

أعلنت وزارة الداخلية السورية إصابة عنصرين من الأمن الداخلي والجيش برصاص عناصر قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المتمركزة في حيي الأشرفية والشيخ مقصود بحلب، فيما أوضحت وكالة الأنباء السورية أن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) استهدفت حيي الأشرفية والشيخ مقصود في مدينة حلب برشاشات وقذائف آر بي جي وهاون.

كما أعلنت قناة الإخبارية السورية من جانبها، إصابة 4 مدنيين ومتطوعين من الدفاع المدني في حصيلة أولية لاستهداف قوات قسد أحياء في مدينة حلب.

قوات قسد تحمّل القوات الحكومية مسؤولية الاشتباكات

وفي سياق متصل قال المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية إن فصائل حكومة دمشق تشن هجوما على حيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب، مشيرًا إلى إصابة عنصرين بهجوم لفصائل تابعة لوزارة الدفاع على حاجز لقواتنا بحلب

هذا بالإضافة إلى أنه حمّل حكومة دمشق المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات.