إعلان

4 مصابين في اشتباكات حلب.. قسد تستخدم رشاشات وقذائف

كتب : مصراوي

06:41 م 22/12/2025

قوات سوريا الديمقراطية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

أعلنت وزارة الداخلية السورية إصابة عنصرين من الأمن الداخلي والجيش برصاص عناصر قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المتمركزة في حيي الأشرفية والشيخ مقصود بحلب، فيما أوضحت وكالة الأنباء السورية أن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) استهدفت حيي الأشرفية والشيخ مقصود في مدينة حلب برشاشات وقذائف آر بي جي وهاون.

كما أعلنت قناة الإخبارية السورية من جانبها، إصابة 4 مدنيين ومتطوعين من الدفاع المدني في حصيلة أولية لاستهداف قوات قسد أحياء في مدينة حلب.

قوات قسد تحمّل القوات الحكومية مسؤولية الاشتباكات

وفي سياق متصل قال المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية إن فصائل حكومة دمشق تشن هجوما على حيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب، مشيرًا إلى إصابة عنصرين بهجوم لفصائل تابعة لوزارة الدفاع على حاجز لقواتنا بحلب

هذا بالإضافة إلى أنه حمّل حكومة دمشق المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قسد قوات سوريا الديمقراطية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
22:00

زيمبابوي

السنغال

- -
17:00

بوتسوانا

نيجيريا

- -
19:30

تنزانيا

الكونغو الديمقراطية

- -
14:30

بنين

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الصور الأولى من عزاء سمية الألفي بحضور ابنها عمر الفيشاوي
رئيس "طاقة الشيوخ": زيادة في أسعار الكهرباء قريبًا
سعر الذهب اليوم بمصر يسجل أعلى مستوى تاريخي على الإطلاق بمنتصف التعاملات
"4 قنوات ببلاش".. كيفية مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي في أمم أفريقيا مجانا
لماذا أوصت "مفوضي الدولة" برفض طعن الزمالك بخصوص أرض أكتوبر؟
ثبات الحارس وثلاثي دفاعي.. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام زيمبابوي
البنك الأهلي يوقف الرسوم الإدارية على القروض الشخصية لفترة محدودة.. فما التفاصيل؟
بينها مصر وزيمبابوي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة