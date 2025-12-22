بصحبة زوجها.. رنا رئيس تنشر صورًا من حفل زفاف بنتايج لاعب الزمالك

تصوير- هاني رجب:

يقام مساء اليوم الاثنين، عزاء الفنانة الراحلة سمية الألفي في مسجد عمر مكرم وسط حضور الأهل والأصدقاء المقربين.

وكان في مقدمة الحضور عمر فاروق الفيشاوي نجل الراحلة، وظهر وهو يستقبل عزاء والدته، وسط تأثره برحيلها.

ومن المتوقع أن يصل الفنان أحمد الفيشاوي عزاء والدته بعد عدم استطاعته حضور جنازتها نظرا لسفره خارج البلاد.

رحيل سمية الألفي

رحلت عن عالمنا صباح السبت 20 ديسمبر الجاري، الفنانة الكبيرة سمية الألفي بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز الـ 72 عاما.

وتم تشييع الجثمان من مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين وسط حضور نجوم الفن، هم: بسمة وأشرف زكي ومحمود حميدة ومنير مكرم وعفاف رشاد والإعلامي رامي رضوان.

تعد سمية الألفي واحدة من أبرز نجمات الفن قدمت عشرات الأعمال الفنية السينمائية والتليفزيونية الناجحة، كانت زوجة للنجم الراحل فاروق الفيشاوي لسنوات، وأنجبت منه نجليها أحمد وعمر الفيشاوي. ومن أشهر أعمال سمية الألفي: علي بيه مظهر، بوابة الحلواني، حد السيف، العطار والسبع بنات، الراية البيضا.

