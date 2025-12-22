أحمد الفيشاوي يواسي شقيقه عمر ويقبل رأسه في عزاء والدتهما

تصوير- هاني رجب:

وصل منذ قليل، الفنان أحمد الفيشاوي عزاء والدته النجمة سمية الألفي الذي يقام مساء اليوم الاثنين في مسجد عمر مكرم.

ظهر الفيشاوي متأثرا برحيل والدته، وجمعه لقاء مؤثر مع شقيقه عمر وسط مواساة الموجودين حولهما.

وكان في مقدمة المتواجدين في العزاء عمر فاروق الفيشاوي، وظهر وهو يستقبل المعزين، وسط تأثره برحيل والدته.

رحيل سمية الألفي

رحلت عن عالمنا صباح السبت 20 ديسمبر الجاري، الفنانة الكبيرة سمية الألفي بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز الـ 72 عاما.

وتم تشييع الجثمان من مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين وسط حضور نجوم الفن، هم: بسمة وأشرف زكي ومحمود حميدة ومنير مكرم وعفاف رشاد والإعلامي رامي رضوان.

