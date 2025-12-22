إعلان

لقاء مؤثر بين أحمد الفيشاوي وشقيقه عمر في عزاء والدتهما سمية الألفي

كتب : مروان الطيب

06:31 م 22/12/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    أحمد الفيشاوي في عزاء والدته
  • عرض 5 صورة
    عزاء الفنانة سمية الألفي
  • عرض 5 صورة
    عمر وأحمد فاروق الفيشاوي
  • عرض 5 صورة
    أحمد الفيشاوي متأثرا برحيل والدته

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تصوير- هاني رجب:

وصل منذ قليل، الفنان أحمد الفيشاوي عزاء والدته النجمة سمية الألفي الذي يقام مساء اليوم الاثنين في مسجد عمر مكرم.

ظهر الفيشاوي متأثرا برحيل والدته، وجمعه لقاء مؤثر مع شقيقه عمر وسط مواساة الموجودين حولهما.

وكان في مقدمة المتواجدين في العزاء عمر فاروق الفيشاوي، وظهر وهو يستقبل المعزين، وسط تأثره برحيل والدته.

رحيل سمية الألفي

رحلت عن عالمنا صباح السبت 20 ديسمبر الجاري، الفنانة الكبيرة سمية الألفي بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز الـ 72 عاما.

وتم تشييع الجثمان من مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين وسط حضور نجوم الفن، هم: بسمة وأشرف زكي ومحمود حميدة ومنير مكرم وعفاف رشاد والإعلامي رامي رضوان.

اقرأ أيضا:

بسبب دورها في "لحم رخيص".. جيهان سلامة: زوجي ضربني بعد الزواج بأسبوع

أيتن عامر تعتذر عن مسلسل «ظروف خاصة – حق ضايع» بسبب تعارض مواعيد التصوير

عزاء سمية الألفي أحمد الفيشاوي سمية الألفي عمر الفيشاوي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
22:00

زيمبابوي

السنغال

- -
17:00

بوتسوانا

نيجيريا

- -
19:30

تنزانيا

الكونغو الديمقراطية

- -
14:30

بنين

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الصور الأولى من عزاء سمية الألفي بحضور ابنها عمر الفيشاوي
رئيس "طاقة الشيوخ": زيادة في أسعار الكهرباء قريبًا
سعر الذهب اليوم بمصر يسجل أعلى مستوى تاريخي على الإطلاق بمنتصف التعاملات
"4 قنوات ببلاش".. كيفية مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي في أمم أفريقيا مجانا
لماذا أوصت "مفوضي الدولة" برفض طعن الزمالك بخصوص أرض أكتوبر؟
ثبات الحارس وثلاثي دفاعي.. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام زيمبابوي
البنك الأهلي يوقف الرسوم الإدارية على القروض الشخصية لفترة محدودة.. فما التفاصيل؟
بينها مصر وزيمبابوي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة