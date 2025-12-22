إعلان

أول تعليق من أحمد الفيشاوي بعد وفاة والدته

كتب : منال الجيوشي

06:00 م 22/12/2025

الفنان أحمد الفيشاوي

نشر الفنان أحمد الفيشاوي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة لوالدته الفنانة الراحلة سمية الألفي، في أول تعليق له بعد وفاتها.

وكتب الفيشاوي: "إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون"

وتابع: "هتوحشيني يا سمسم، هعيش أيام بقيت حياتي زعلان عليكي، هتوحشيني إلى اللقاء يا عروسة الجنة".

ورحلت الفنانة الكبيرة سمية الألفي عن عالمنا، السبت الماضي، بعد صراع مع المرض.

وقدمت سمية الألفي خلال مشوارها الفني عددا من الأعمال الهامة، منها: "العطار والسبع بنات، علي بيه مظهر، بوابة الحلواني، الطوفان، القرداتي، وكالة البلح، فقراء ولكن سعداء، حد السيف".

الألفي

سمية الألفي أحمد الفيشاوي

