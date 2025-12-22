إعلان

المعارضة الإسرائيلية تحتج على إغلاق محطة إذاعية للجيش

كتب : مصراوي

06:39 م 22/12/2025

زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد

(د ب أ)

قوبل قرار الحكومة الإسرائيلية إغلاق محطة إذاعية شهيرة للجيش، معروفة أيضًا بتغطيتها الإخبارية، بانتقادات حادة من أحزاب المعارضة.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية اليوم الاثنين أن مجلس الوزراء صوت لصالح اقتراح وزير الدفاع يسرائيل كاتس بإغلاق محطة "غالي تساهل" بحلول الأول من مارس من العام المقبل.

وبرر كاتس ذلك بالقول إن المحطة تبث "محتوى سياسيا ي وانقساميا لا يتماشى مع قيم الجيش الإسرائيلي، وأشار رئيس المحطة، تال ليف رام، إلى نيته الطعن على القرار أمام المحكمة العليا، بحسب ما أوردته قناة أي 24 التلفزيونية.

ووفقا للتقرير، تبث إذاعة الجيش إرسالها منذ 75 عاما، وتتمتع بسمعة في الصحافة المحايدة، فضلاً عن كونها مصدرا مهما للمعلومات والنقاش العام، فيما يشارك جنود نظاميون في تشغيلها كمراسلين ومحررين، إلى جانب المدنيين.

المعارضة الإسرائيلية إذاعة الجيش الإسرائيلي

