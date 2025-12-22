إعلان

تشكيل لجنة مشتركة بين مصر والسعودية لتطوير منظومة الحج والعمرة

كتب : أحمد العش

06:34 م 22/12/2025

وزير السياحة يلتقي وزير الحج والعمرة

التقى شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، اليوم الاثنين، مع الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وزير الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، خلال لقاء موسع نظمته وزارة السياحة والآثار، بحضور السفير صالح بن عيد الحصيني، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، وعدد من قيادات الوزارتين، إلى جانب ممثلي شركات السياحة المصرية المتخصصة في تنظيم رحلات الحج والعمرة.

وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في تنظيم موسمي الحج والعمرة، ومناقشة الاستعدادات الجارية لعمرة شهر رمضان المبارك، إلى جانب التحضيرات الخاصة بموسم الحج السياحي المقبل، بما يضمن خروجه بصورة ناجحة على غرار الموسم الماضي، مع التأكيد على أهمية التنسيق المستمر لإنجاح موسم العمرة الحالي.

وشهد اللقاء مناقشة عدد من المقترحات والأفكار الهادفة إلى تطوير تجربة المعتمرين وحجاج السياحة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم داخل المملكة العربية السعودية، بما يواكب التطورات المتلاحقة في منظومة الحج والعمرة ويحقق أعلى معدلات الرضا.

واستمع الجانبان إلى استفسارات وملاحظات شركات السياحة العاملة في هذا المجال، إذ تم بحث عدد من التحديات التي تواجه تنظيم رحلات الحج والعمرة، مع الاتفاق على دراسة حلول عملية تسهم في تيسير الإجراءات وتعزيز الانضباط.

واتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي السياحة والآثار المصرية والحج والعمرة السعودية، لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، واستكمال مناقشة الرؤى والمقترحات المطروحة، بما يدعم التعاون المشترك ويخدم مصالح الحجاج والمعتمرين من البلدين الشقيقين.

وزير الحج والعمرة وزير السياحة شريف فتحي

