أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن عرض فيلمين من بطولة النجم خالد النبوي، هما "المهاجر" و"المواطن"، ضمن برنامج "كلاسيكيات القاهرة"، وذلك في إطار تكريمه بجائزة فاتن حمامة للتميز خلال الدورة السادسة والأربعين للمهرجان، التي تُقام في الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر 2025.

المهاجر

فيلم عُرض عام (1994) من إخراج يوسف شاهين، وتدور أحداثه حول "رام" الذي يترك حياة البدو والترحال لينطلق في رحلة بحث عن المعرفة في مصر القديمة، التي كانت تعيش آنذاك صراعات ومؤامرات سياسية. وبين عالمه القديم في الصحراء وحياته الجديدة في مصر، تتشكل ملامح تجربة إنسانية فريدة مليئة بالتحديات والأسئلة.

المواطن

أما الفيلم الأمريكي "المواطن" (2012) من إخراج سام قاضي، وهو بطولة مطلقة للنبوي، ويتناول قصة مهاجر عربي يفوز بقرعة البطاقة الخضراء (الجرين كارد) الأمريكية، ويصل إلى نيويورك في العاشر من سبتمبر عام 2001، أي قبل يوم واحد فقط من أحداث الحادي عشر من سبتمبر، لتبدأ بعدها سلسلة من الأحداث المليئة بالتوتر والدراما الإنسانية.

حوار خاص

يقيم المهرجان حوارا خاصا مع النجم خالد النبوي بعنوان "من نجم شاب إلى أيقونة سينمائية"، يديره الناقد زين خيري، وذلك في الثانية عشرة ظهر يوم الأحد 16 نوفمبر في المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، حيث يتناول اللقاء الحرفة والإرث والقصص التي شكلت رحلة النبوي الفنية.

يعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، والوحيد في المنطقة الذي يحمل تصنيف الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) بباريس. تأسس المهرجان عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية.