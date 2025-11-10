أول رد من آن الرفاعي بعد إعلان طلاقها من كريم محمود عبدالعزيز

أعلن النجم كريم محمود عبدالعزيز، انفصاله بشكل رسمي عن والدة بناته آن الرفاعي.

كتب كريم عبر خاصية القصص القصيرة بحسابه على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": "الطلاق شرع ربنا.. أكن لأم بناتي كل الاحترام والتقدير مهما حصل هتفضل أم بناتي وأنا أبوهم".

وأضاف: "حاولنا سنين كتير إن الحياة تستمر وفشلنا، وده مش معناه أبدا إن فيه حد فينا يعيبه شيء، لكن فيه علاقات كتير بتنتهي لأن ربنا كاتبلها كده، وبتنتهي بكل ود وحب واحترام متبادل بين الطرفين".

وتابع:"أكيد مكنتش أحب أوصل للحل ده ولكن دي إرادة ربنا، ومفيش أي شخص جت سيرته مؤخرا كان له دخل بالمشاكل دي تماما لا من قريب ولا من بعيد، البيوت أسرار ومكنتش أفضل تماما أتكلم عن حياتي الشخصية احتراما لكل الأطراف، لكن تقديرا للجمهور اللي يهمه أمري وجب التوضيح".

قبل أيام، تصدر اسم الفنان كريم محمود عبدالعزيز "تريند" محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، بعد تداول شائعة انفصاله عن زوجته آن الرفاعي، التي تم تأكيدها اليوم.

قبل الطلاق، حرص كريم محمود عبدالعزيز على الظهور مع آن الرفاعي في أكثر من مناسبة رومانسية، والتقاط صورًا مميزة لهما.

