لحق بابنه ضاضا.. صور ومعلومات عن إسماعيل الليثي بعد رحيله

بعد وفاة نجله| إسماعيل الليثي قبل رحيله يتحدث عن عودته للغناء: "فاتح بيت

رحل عن عالمنا منذ قليل، المطرب الشعبي إسماعيل الليثي إثر تعرضه لحادث سير مروع على طريق المنيا، ودخل في غيبوبة إلى أن فارق الحياة.

أعلنت الصفحة الرسمية على موقع فيسبوك للفنان الشعبي إسماعيل الليثي، خبر وفاته

وكتبت الصفحة: "بسم الله الرحمن الرحيم ((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)) صدق الله العظيم، لا إله إلا الله ولا نقول إلا ما يرضي الله".

ونقدم لكم في هذا التقرير معلومات عن الراحل إسماعيل الليثي:

1-من مواليد 1989 بحي إمبابة محافظة الجيزة،

2- بدأ عمله كمطرب في الأفراح الشعبية.

3- يتابع 92 ألف متابع على انستجرام.

4- ودع إسماعيل الليثي نجله رضا العام الماضي.

5- كانت أولى مشاركاته في عالم التمثيل بفيلم "عنتر وبيسة" عام 2014.

6- شارك الفنان محمد رمضان بطولة مسلسل "ابن حلال" عام 2014.

7- كانت آخر مشاركاته التمثيلية بفيلم "جدو نحنوح" عام 2018.

8- على علاقة صداقة بعدد من مطربي المهرجانات منهم حسن شاكوش وعمر كمال وعصام صاصا.

9- شارك في كتابة أغاني مسلسل "إزي الصحة" عام 2017 بطولة الفنان أحمد رزق.

10- زوجته شيماء سعيد خبيرة التجميل.

اقرأ أيضا:

خاص| تطورات الحالة الصحية للنجم محمد صبحي

بالصور.. حفل زفاف المطربة آية عبدالله والمخرج محمد العروسي