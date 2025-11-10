"ماعم بقدر أقوم".. إليسا تستغيث قبل سقوطها على المسرح

كتب-مصطفى حمزة:

تعرضت النجمة اللبنانية إليسا، لموقف محرج خلال تقديم حفلها على مسرح دبي أوبرا.

وقامت إليسا، خلال تقديم إحدى أغانيها، بالجلوس على ركبتيها لتكون قريبة من جمهورها، وعند محاولتها الوقوف مجددا واجهت صعوبة، وهو ما دفعها لطلب المساعدة، قائلة: "ما عم بقدر قوم".

ونجحت إليسا بالوقوف مجددا وذلك بمساعدة من الجالسين في الصف الأول من الجمهور، ومرافقها الشخصي، قبل أن تتعرض للسقوط على الأرض.

وطرحت المطربة اللبنانية، مؤخرا الأغنية الدعائية لفيلم "السلم والثعبان 2"، وهي بعنوان "متخذلنيش" ومن كلمات منة عدلي القيعي، وألحان عزيز الشافعي.

إليسا تستغيث