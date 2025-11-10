"في غيبوبة تامة".. تطورات الحالة الصحية لـ إسماعيل الليثي

يخضع المطرب الشعبي إسماعيل الليثي، للغسيل الكلوي، تحت رعاية طبية بالرعاية المركزة في مستشفى ملوي التخصصي، بعد حادث السير الذي تعرض له الخميس الماضي.

وتحدث مصدر في نقابة المهن الموسيقية لـ"مصراوي"، عن حالة إسماعيل الليثي، وقال: "مع وجود نزيف داخلي بالمعدة، كان في حاجه إلى إجراءات عمل غسيل كلوي أيضا، وبموافقة من الأسرة، بسبب صعوبة حالته وتعدد الإصابات ".

وتابع: "مازالت حرجة للغاية وخاصة مع معاناته من كسر في الجمجمة، وكدمات قوية بالقفص الصدري".

وأضاف: "الأطباء نجحوا فى وقف النزيف بالمخ، لكن مازال في غيبوبة تامة".

وتعرض المطرب إسماعيل الليثي، وأعضاء فرقته الموسيقية لحادث سير مروع أثناء عودته من إحياء حفل زفاف بمركز أبنوب بمحافظة أسيوط، ونقل المطرب إلى المستشفى في غيبوبة تامة، ويعاني من كسر في الجمجمة، وكسور متعددة في الضلوع والذراع الأيمن.