احتفلت الفنانة سلمى أبو ضيف بمشاركتها في حفل افتتاح المتحف المصري، الذي يقام مساء اليوم السبت، بحضور العديد من الرؤساء وملوك الدول من حول العالم، ونخبة من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة وسط تغطية إعلامية عالمية.

وشهد الحفل فقرة سينمائية بمشاركة عدد من النجوم الشباب وهم أحمد غزي، أحمد مالك، سلمى أبو ضيف، هدى المفتي وظهروا وهم يرتدون الزي الفرعوني.

واحتفلت "سلمى" بمشاركتها في هذا الحدث التاريخي ونشرت صورة ومقطع فيديو من كواليس تحضيرها للمكياج الذي تولى مهمته الماكيير شريف طانيوس.

ومزجت سلمى بين الكحل الأسود وظل الجفون الذهبي مع التاج المصري الفرعوني.

وانهالت عليها التعليقات:"جميلة، جمال فرعوني أصيل، فرعونية من المتحف".

