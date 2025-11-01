بعد الإشادة به.. عماد الطيب يكشف لـ "مصراوي" كواليس مسلسل "ابن النادي"

تحدث الفنان عماد الطيب عن النجاح الكبير الذي حققه مسلسل "ابن النادي" الذي انتهى عرضه مؤخرا على منصة "شاهد".

وتطرق خلال حديثه مع مصراوي، عن كواليس العمل، وعن مجهود نجوم المسلسل لخروجه بأفضل شكل.

وعن كواليس المسلسل قال: "كواليس المسلسل ده من أحلى الكواليس اللي حضرتها من اول ما بدأت اشتغل لحد دلوقتي، احنا كان عددنا كبير جدا كل يوم في اللوكيشن فيه فريق كرة فيه كل يوم 6 ممثلين أساسيين بعملوا مشاهد أساسية مع بعض، بدأنا تصوير في شهر 6 في الحر قفلنا في أول 9 في الحر وكان المجهود البدني والذهني عالي جدا، لكن كل ده كان بيهون قدام فكرة ان احنا في اللوكيشن، مبسوطين ببعض طول الوقت حابين القعدة مع بعض".

وتابع: "لو الكاميرا مش دايرة احنا بنهزر وبنضحك والناس لطيفة ومود العمل كله كان جميل جدا، كل الممثلين كان قلبهم على بعض، كلهم بيوسعوا لبعض مساحات كلهم بيخدموا على بعض في الحدوتة من اول نجم العمل أحمد فهمي سايب كل الناس تطلع اللي عندها، والمخرج استاذ كريم سعد طبعا ده مايسترو، راجل جميل بيحتوي الممثل ويسيبك تقول كل اللي عندك وبعدين يبدا ينقي معاك أقوى حاجة قولتها ويثبتها، وده كله اساسه الكتابة الجميلة اللي عاملها مهاب طارق".

وعن دوره بأحداث المسلسل قال: "دور شريف لما جالي قلقت منه شوية لأنه مش بيجاري الناس في الضحك وفي نفس الوقت ريحني إني مش هخش المعركة دي قدام عتاولة زي حاتم صلاح وأحمد فهمي وعبد الرحمن ظاظا عامل دور كابوزيا عبقري، وقولت الحمد لله اني مش هخش الصراع ده، وشخصية شريف شخصية مش معقدة بس لازم تبقى حقيقية، واتبسطت جدا بالعمل ده، والمسلسل في الاول كان اسمه النادي وأحمد فهمي وطارق الجنايني قرروا يخلوه ابن النادي".

وأنهى حديثه قائلا: "الحمد لله المسلسل نجح مع الناس، والمجهود تاع زمايلي طلع على الشاشة وحتى الناس اللي ورا الكاميرا ليها كل الشكر والتقدير أنهم خدونا في الرحلة دي والعمل طلع بالشكل ده".

تدور أحداث مسلسل "ابن النادي" في قالب كوميدي اجتماعي، تدور الأحداث حول شاب يرث نادٍ رياضي شعبي، ليجد نفسه فجأة في قلب المسؤولية، محاطًا بسلسلة من المواقف الطريفة والتحديات اليومية، بين إدارة اللاعبين، ومنافسات الفرق، والصراعات الإعلامية، وما يدور خلف الكواليس في الأندية ذات الطابع الشعبي.

