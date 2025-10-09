

في أجواء من الفخر والبهجة، احتفل النجم مصطفى قمر بتأهل منتخب مصر رسميًا إلى بطولة كأس العالم 2026، عقب فوزه المستحق على منتخب جيبوتي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء على ملعب العربي الزوالي بالمغرب، ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية.

ونشر مصطفى قمر عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام مقطع فيديو قصيرًا من أغنيته الشهيرة "أنا المصري"، وعلّق عليه قائلاً: "أنا المصري في كل زمان بحقق معجزاتي بإيدي.. ومش بس اللي في الأماكن. مبروك لمصر.. رفعتوا راسنا يا رجالة، مستنيين بقى تشرفونا في كأس العالم، بحبك يا مصر.. بحبك يا بلدي."



وجاءت هذه التهنئة من الفنان الكبير في لحظة تاريخية، بعد أن حسم منتخب الفراعنة تأهله إلى المونديال للمرة الرابعة في تاريخه، محققًا صدارة المجموعة الأولى برصيد 23 نقطة من 9 مباريات، قبل المواجهة الأخيرة أمام غينيا بيساو في الجولة العاشرة، والتي تُعد تحصيل حاصل بعد ضمان بطاقة التأهل.

وافتتح المنتخب المصري التسجيل مبكرًا في الدقيقة الثامنة عن طريق إبراهيم عادل برأسية رائعة من عرضية متقنة من زيزو. وفي الدقيقة 14، أضاف محمد صلاح الهدف الثاني بعد تمريرة مميزة من تريزيجيه خلف دفاعات جيبوتي، قبل أن يختتم الملك المصري الثلاثية في الدقيقة 84 من كرة طولية من مروان عطية أسكنها الشباك ببراعة، مستغلًا تقدم الحارس.

وضم تشكيل منتخب مصر الأساسي:



محمد الشناوي – محمد هاني – رامي ربيعة – حمدي فتحي – محمد حمدي – مروان عطية – زيزو – تريزيجيه – إبراهيم عادل – محمد صلاح – مصطفى محمد.

فيما جلس على دكة البدلاء: مصطفى شوبير، محمد صبحي، خالد صبحي، عمرو الجزار، حسام عبد المجيد، ياسر إبراهيم، أحمد نبيل كوكا، أحمد عيد، محمود صابر، مهند لاشين، مصطفى فتحي، أسامة فيصل.

ومن المقرر أن تُجرى قرعة كأس العالم 2026 يوم الخامس من ديسمبر المقبل بالعاصمة الأمريكية واشنطن، بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في التاريخ.