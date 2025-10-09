"خست واحلوت بعد الطلاق"..شيماء سيف تتألق من أحدث جلسة تصوير لمجلة "فوج"

علّقت الفنانة هدى المفتي على إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

وكتبت "هدى" عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام": "يُسمّونها وقف إطلاق نار تدريجي، عسى أن يدوم هذه المرة، فالإبادة الجماعية لا تنتهي إلا ببدء المحاسبة".

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة هدى المفتي كان مسلسل "80 باكو"، الذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان 2025، وشارك في بطولته كل من انتصار، دنيا سامي، ورحمة أحمد فرج.

كما تشارك في فيلم "بنات فاتن" بطولة النجمة يسرا، والمقرر طرحه خلال الفترة المقبلة بدور العرض السينمائي.

