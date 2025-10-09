إعلان

بإطلالة شتوية أنيقة.. ريم سامي توثق رحلتها إلى باريس (صور)

كتب : نوران أسامة

03:03 م 09/10/2025
شاركت الفنانة ريم سامي جمهورها مجموعة صور جديدة من رحلتها إلى العاصمة الفرنسية باريس، ولاقت تفاعلًا واسعًا من متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت "ريم" الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "صباح الخير".

وظهرت بإطلالة شتوية أنيقة، إذ ارتدت فستانًا طويلًا باللون الأسود، ونسّقته مع بالطو باللون الأحمر.

يُذكر أن آخر أعمال ريم سامي كان مسلسل "نسل الأغراب"، بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، ومن إخراج محمد سامي.

ريم سامي اطلالة ريم سامي إطلالة شتوية باريس

