محامي شيرين عبدالوهاب يوضح سبب تأجيل محاكمتها في قضية السب والقذف



كشف المستشار القانوني ياسر قنطوش، تطورات نظر محاكمة المطربة شيرين عبد الوهاب، في اتهامها بسب وقذف مدير حساباتها في مواقع التواصل الإجتماعي.



وقال ياسر قنطوش "محامي المطربة شيرين عبد الوهاب" في تصريح خاص لـ"مصراوي": "نظرا لتوافق موعد الجلسة التي سبق تحديدها، والتي كان من المقرر عقدها اليوم الخميس 9 أكتوبر، مع الإجازة الرسمية بمناسبة نصر أكتوبر العظيم، تم تأجيل الجلسة إلى موعد آخر، ولم يحدد بعد".



وطالب المحامي فهد مرزوق، في الدعوى بإلزام المطربة شيرين عبد الوهاب، بسداد 200 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت لموكله محمود حسين "المدير السابق لحساباتها في مواقع التواصل"، بعد اتهامها بسبه وقذفه عن طريق الهاتف المحمول.



وأكد الفنان حسام حبيب "طليق المطربة شيرين عبدالوهاب" ، سفرها مؤخرا للخارج لقضاء فترة نقاهة، نافيا خضوعها للعلاج هناك.