وزير الثقافة ينعى المخرج المسرحي عمرو دوارة

نعى الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، المخرج والمؤرخ المسرحي عمرو دوارة، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم، بعد مشوار فني حافل بالعطاء.

ونشرت وزارة الثقافة بيانًا عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، جاء فيه: "وزير الثقافة ينعى الدكتور عمرو دوارة، مؤكدًا أن الراحل قدم مسيرة حافلة بالعطاء، وكان نموذجًا للمثقف المخلص لفنه ووطنه".

وتابع البيان: "نعى الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، ببالغ الحزن والأسى، المخرج والمؤرخ المسرحي الدكتور عمرو دوارة، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم بعد مسيرة حافلة بالعطاء، أثرى خلالها الساحة الفنية والثقافية بجهوده وإسهاماته في الإخراج والنقد والتوثيق للمسرح المصري ورواده. وأكد وزير الثقافة أن الراحل كان نموذجًا للمثقف المخلص لفنه ووطنه، وقدم على مدار مسيرته الطويلة عطاءً متواصلًا في خدمة المسرح المصري والعربي، مشيرًا إلى أن المشهد الثقافي فقد قامة نقدية وبحثية كبيرة تركت بصمة واضحة في تاريخ المسرح المصري".

وأضاف البيان: "وتقدم وزير الثقافة بخالص العزاء والمواساة إلى أسرته ومحبيه وتلامذته، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان".

يُذكر أن الراحل عمرو دوارة هو مخرج ومؤرخ مسرحي، تخرّج في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1984، وهو نجل شيخ النقاد المسرحيين فؤاد دوارة.

كما حصل الراحل على بكالوريوس الهندسة قبل التحاقه بأكاديمية الفنون، وتولى إخراج عدد كبير من المسرحيات، منها وهج العشق، خداع البصر، عصفور خايف يطير، وغيرها، وشارك في العديد من المهرجانات المسرحية الدولية، كما نال عدة جوائز، آخرها جائزة الدولة للتفوق.





