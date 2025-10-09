إعلان

رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية ينعى المخرج عمرو دوارة

كتب : منال الجيوشي

12:01 م 09/10/2025

المخرج عادل حسان

نعى المخرج عادل حسان رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ المخرج والمؤرخ المسرحي الدكتور عمرو دوارة، الذي وافته المنية صباح اليوم الخميس ٩ أكتوبر


وأضاف حسان أن عمرو دوارة رحل بعد رحلة عطاء وإسهامات فنية وتأريخية وتوثيقية ونقدية أثرت الحياة الثقافية بأكملها، وكان نموذجا فريدا مخلصا للفن المصري عموما وللمسرح المصري خاصة.


يذكر أن الراحل عمرو دوارة هو مخرج ومؤرخ مسرحي، خريج المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1984، وهو نجل شيخ النقاد المسرحيين "فؤاد دوارة".

وحصل الراحل، على بكالوريوس الهندسة قبل التحاقه بأكاديمية الفنون، وتولى إخراج مسرحيات عديدة، منها ،وهج العشق، خداع البصر، عصفور خايف يطير ، وغيرها، وشارك في العديد من المهرجانات المسرحية الدولية كما حصل على العديد من الجوائز، وآخرها جائزة الدولة في للتفوق

