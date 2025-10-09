بحضور نجوم الفن.. مي فاروق تحتفل بألبومها الجديد "تاريخي" (صور)

تصوير - اسلام فاروق:

حرص عدد من نجوم الفن، على حضور احتفالية المطربة مي فاروق التي أقيمت بأحد الفنادث الكبرى، والخاصة بألبومها الجديد "تاريخي" الذي طرحته على "يوتيوب" وضم 9 أغنيات.

وحضر من الفنانين تامر عاشور وميرهان حسين، ومحمد العمروسي وأحمد جمال، وجنات وأحمد عبد الله محمود، وإيهاب فهمي ومحمد رضوان وريهام عبد الحكيم.

كما حضر أيضا المنتج محسن جابر ومحمد جابر وعزيز الشافعي وتامر حسين وتوما.

وكانت مي فاروق، أعربت عن سعادتها بنجاح أول البوماتها الغنائية والذي حمل عنوان "تاريخي" وضم 9 أغنيات متنوعة.

وكتبت مي، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: " كل غنوه في الألبوم ده لها غلاوه في قلبي ما تتوصفش خصوصا إنه أول ألبوم ليا بشكركم علي كل الحب وبشكر من قلبي كل صناع الألبوم اللي اتشرفت بوجود اسمهم علي أغانيا بتمني من ربنا التوفيق وبتمني دايما اني اكون سبب في سعادتكم ودعواتكم في كل اللي جاي".. الألبوم من إنتاج مي فاروق ومن توزيع شركة "ديجيتال ساوند".

وتعد أغاني ألبوم مي فاروق هى "باركوا" و "سلطانة " و"ميزني" و "كان نفسي أقابلك" و "اللي شافنا" و "بنات الخلق" و "ضحكت فجأة" و "أنا اللي مشيت" و "تاريخي".