"تحيا مصر العظيمة".. إلهام شاهين توجه رسالة لـ خالد العناني

هنأت الفنانة إلهام شاهين، الدكتور خالد العناني بعد فوزه بمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، عقب عملية التصويت التي جرت الإثنين في الدورة الـ222 للمجلس التنفيذي للمنظمة بالعاصمة الفرنسية باريس.

ونشرت "إلهام" عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" صورتين، إحداهما لها بـ الـ "AI" وهي ترفع علم مصر، والأخرى للدكتور خالد العناني، وعلّقت: "تحيا مصرنا العظيمة العريقة الأصيلة.. ويحيا كل مصري مشرّف لاسم مصر، كلنا فخورين جدًا بفوز د. خالد العناني بمنصب مدير عام اليونسكو، هذا المنصب الذي يعكس دور مصر الهام في المجتمع الدولي".

وتابعت: "د. خالد أول مصري وعربي يفوز بهذا المنصب الرفيع المستوى، تحياتي لك د. خالد وتمنياتي لك بكل التوفيق والنجاح، ودائمًا تشرف مصر واسم مصر عالميًا".

يُذكر أن، عملية التصويت بالمجلس التنفيذي للمنظمة أسفرت عن فوز الدكتور خالد العناني بمنصب المدير العام الجديد لليونسكو، خلفًا للفرنسية أودري أزولاي، وذلك بعد حصوله على 55 صوتًا مقابل صوتين فقط لمنافسه من الكونغو.

