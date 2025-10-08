"جريئة".. درة تنشر عدة إطلالات بمناسبات مختلفة والجمهور يغازلها (صور)

شاركت الفنانة درة، متابعيها عبر السوشيال ميديا، عدة إطلالات لها بمناسبات مختلفة.



ونشرت درة، الصور التي ظهرت في بعضها بإطلالة جريئة، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "الحلوة، جميلة، العسل، ايه القمر ده".

شاركت الفنانة درة في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل إذاعي بعنوان "كدبة بيضا" وتدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي، وهو بطولة كل من شريف رمزي ،شيماء سيف، أحمد صيام ، وإخراج إيهاب منير.

ودخلت درة عالم الإخراج والإنتاج لأول مرة من خلال فيلم وثائقي بعنوان "وين صرنا" الذي يجسد معاناة أسرة فلسطينية، ويستكشف قضايا اجتماعية وثقافية عن فلسطين.