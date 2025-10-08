شارك الفنان كريم عفيفي، متابعيه عبر السوشيال ميديا، صورة له مع ابنيه آسر وحمزة بمنزله خلال استعدادهم لمشاهدة مباراة منتخبي مصر وجيبوتي.

ونشر كريم، الصور، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "توقعاتكم إيه للماتش وهتتفرجوا مع مين؟.. أنا هتفرج مع آسر وحمزة.. انتوا هتتفرجوا مع مين؟".

ويلتقي منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، منتخب جيبوتي في إطار منافسات الجولة التاسعة وقبل الأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الأولى في تصفيات كأس العالم، برصيد 20 نقطة، فيما يليه منتخب بوركينا فاسو برصيد 15 نقطة.