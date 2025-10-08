على أجهزة التنفس الصناعي.. منى فاروق تطلب من جمهورها الدعاء (صور)

تصدّر اسم الفنانة منى فاروق تريند محرك البحث "جوجل"، بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة نُقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات.

ونشرت "منى" صورة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت خلالها على أجهزة التنفس الصناعي أثناء تلقيها العلاج، وعلّقت قائلة: "دعواتكم بالشفاء العاجل".

وأثارت الصورة قلق جمهورها وزملائها في الوسط الفني، الذين حرصوا على الدعاء لها بالشفاء عبر التعليقات.

يُذكر أن آخر مشاركات منى فاروق في الدراما التلفزيونية كانت من خلال مسلسل "أيام" الجزء الثالث، بمشاركة نخبة من نجوم الدراما، بينهم: رياض الخولي، شيري عادل، حورية فرغلي، أحمد صفوت، وسلوى خطاب، والعمل من تأليف سماح الحريري وإخراج محمد أسامة.

وعلى صعيد السينما، كان آخر ظهور لها في فيلم "مندوب مبيعات" عام 2023، بطولة بيومي فؤاد.



