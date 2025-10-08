بجلسة تصوير جريئة.. شاكيرا تخطف الأنظار في أحدث ظهور على السوشيال ميديا

نشرت الممثلة الأمريكية، إيميلي شاه زوجة النجم العالمي مين مسعود صور جديدة عبر حسابها على انستجرام.

ظهرت إميلي وهي تستمتع بالأجواء الخريفية، كما ظهر معها بالصور زوجها مينا مسعود، والتقطت إميلي العديد من الصور التذكارية التي حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

كشفت الممثلة إميلي شاه عن انتهاء شهر العسل مع زوجها مينا مسعود، خلال وجودهما في بلدة كاسكايس في البرتغال.

نشرت إميلي شاه صور خلال استمتاعهما بآخر أيامهما هناك عبر خاصية الاستوري على حسابها انستجرام.

فوجئ جمهور الفنانة إميلي شاه بتعرضها لوعكة صحية مؤخرا بعد أيام من حفل الزفاف ولم تكشف عن أي تفاصيل، إذ ظهرت شاه وهي على كرسي متحرك وبجانبها زوجها مينا مسعود وهو يحمل حقائبها.

وكانت آخر أعمال مينا مسعود فيلم "في عز الضهر" بطولة شيرين رضا، جميلة عوض، محمود حجازي، إيمان العاصي، محمد علي رزق.

يذكر أن مينا مسعود يشارك بعدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم الرومانسية "Tecie".

