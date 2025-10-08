بجلسة تصوير جريئة.. شاكيرا تخطف الأنظار في أحدث ظهور على السوشيال ميديا

فدوى عابد في عيد ميلادها: "أتمنى أن تزول الحرب وتتحرر فلسطين"

إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

عبير صبري

شاركت الفنانة عبير صبري جمهورها صورًا جديدة أثناء قضاء عطلتها الصيفية، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة جريئة.

بسمة بوسيل

ظهرت الفنانة المغربية بسمة بوسيل بإطلالة أنيقة، ارتدت خلالها فستانًا طويلًا باللون الأزرق بأكمام شفافة، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

ولاء الشريف

ظهرت الفنانة ولاء الشريف بإطلالة كاجوال، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقت إعجاب جمهورها.

تارا عماد

خطفت الفنانة تارا عماد الأنظار إليها من خلال أحدث ظهور لها، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة كاجوال مميزة.

نوال الزغبي

خضعت الفنانة نوال الزغبي لجلسة تصوير جديدة، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان طويل باللون الأبيض.

جنى عمرو دياب

ظهرت جنى دياب مع صديقتها، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة".

أسما شريف منير

ظهرت أسما شريف منير بإطلالة كاجوال، وشاركت جمهورها الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقت إعجاب جمهورها.

هنا الزاهد

خطفت الفنانة هنا الزاهد الأنظار إليها من خلال أحدث ظهور لها، وشاركت جمهورها الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بمكياج هادئ.

دينا فؤاد

شاركت الفنانة دينا فؤاد جمهورها صورًا جديدة لها بالأبيض والأسود، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقت إعجاب متابعيها.

ركين سعد

نشرت الفنانة ركين سعد صورة جديدة من أحدث ظهور لها عبر موقع "إنستجرام، وظهرت بإطلالة كاجوال وبدون مكياج.