المخرج محمود يحيي ينهي إضرابه عن الطعام بعد حل أزمة فيلمه "اختيار مريم"

كشف المخرج محمود يحيى عن انتهاء إضرابه عن الطعام، بسبب أزمة عرض فيلمه "اختيار مريم".

نشر محمود يحيى صورة له عبر حسابه على فيسبوك" وكتب: "اليوم هو السابع عشر والأخير من إضرابي عن الطعام، الحمد لله أكلت ومش عايز أقولكم الأكل طعمه وحلاوته عاملة ازاي، بالنسبة للفيلم فهو مش هيتعرض بس في زاوية، بعد تدخل الدكتور مسعد فودة نقيب السينمائيين هيتعرض عرض تجاري واسع في دور عرض مختلفة".

وأضاف: "الحمد لله حققت أكتر من اللي كنت أتمناه، شكرا لكل الناس اللي ساعدتني ووقفت جنبي وحتى اللي انتقدوني أخواني وأهل بلدي وحبايبي وقدر ولطف".

أعلن المخرج سعد هنداوي، عبر صفحته في موقع فيسبوك، عن التواصل مع نقيب المهن السينمائية مسعد فودة، للوقوف على الحالة الصحية للمخرج محمود يحيى، وعمل اجتماع معه ومع شركة التوزيع لمحاولة إنهاء أزمة توزيع الفيلم وعرضه عرض تجاري".

كما كشف المخرج سعد هنداوي عن تواصل نقابة المهن السينمائية مع المخرج محمود يحيى وشركة التوزيع، في محاولة لحل أزمة عرض فيلمه الجديد تجاريًا.

وكتب "هنداوي" عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "تم التواصل الآن مع الأستاذ مسعد فودة نقيب السينمائيين، وجاري التحرك فورًا في اتجاهين الوقوف على الحالة الصحية للمخرج محمود يحيى، وعقد اجتماع معه ومع شركة التوزيع لمحاولة إنهاء أزمة توزيع الفيلم وعرضه عرض تجاري، شكرًا سيادة النقيب على الاستجابة".

وكشف المخرج محمود يحيى، في وقت سابق عن موقفه من إعلان إدارة سينما زاوية، وموافقتها على عرض فيلمه "أختيار مريم"، وتأكيدها أن الموافقة تمت تقدير حالته الصحية بعد دخول المخرج في إضراب عن الطعام، وكتب عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "بخصوص بيان زاوية بعرض فيلمي اختيار مريم، حتى الآن لم أتلق عرض رسمي عبر شركة التوزيع، ولن أتسرع بالاحتفال وكسري صيامي قبل تحقيق مطلبي وهو عرض عادل، عرض عادل، عرض عادل لفيلمي كبقية الأفلام والمخرجين الذين لا أقل ولا يقل فيلمي عنهم قيمة وأهمية وأحقية. والحكم للجمهور والنقاد، الله مع الصابرين".

