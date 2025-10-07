الرسم والطبخ والخيل.. 20 صورة تكشف هوايات نجوم الفن بعيدًا عن الكاميرا

في ليلة استثنائية تمتلئ بالحنين والوفاء، تُعيد قناة الحياة الليلة بثّ آخر حوار تلفزيوني للراحل الكبير فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، مع الإعلامي الدكتور عمرو الليثي في برنامج "واحد من الناس".

تأتي إعادة هذه الحلقة الخاصة بمناسبة رحيل العالم الجليل، تخليدًا لذكراه العطرة ومسيرته الزاخرة بالعلم والدعوة إلى الله، حيث تم تسجيل اللقاء في منزله العام الماضي، في جلسة إنسانية نادرة جمعت بين التواضع والعلم، والعاطفة النابعة من قلب العالم الرباني.

تتناول الحلقة تفاصيل حياة الشيخ أحمد عمر هاشم منذ نشأته الأولى، مرورًا بمحطات عطائه العلمي والإنساني، كما تكشف عن رؤيته الفريدة في محبته العميقة لرسول الله ﷺ، وكيف جسّد الاقتداء بسُنّته قولًا وعملًا.

ويُجيب الشيخ الراحل خلال اللقاء عن عدد من الأسئلة التي تمس جوهر العقيدة والوجدان، من بينها: هل يجوز الدعاء بصيغة رسول الله ﷺ؟، مؤكدًا أن الدعاء لا يُردّ إذا تخللته المحبة الصادقة للنبي الكريم.

كما يكشف الشيخ في حواره أن رسول الله ﷺ قد بشّر الأمة باسم الله الأعظم الذي دعا به سيدنا يونس عليه السلام قائلًا: «لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين»، مشيرًا إلى أن هذه الصيغة تتضمن الاسم الأعظم لما فيها من تسليم وتوبة وتوحيد.

الحلقة تحمل طابعًا روحانيًا خاصًا، إذ تعيد إلى الأذهان صوت العالم الفقيه الذي عاش للحق، ودعا إلى المحبة، وسار على نهج الاعتدال والوسطية.

ومن المنتظر أن تُذاع هذه الحلقة المؤثرة الليلة الثلاثاء على شاشة قناة الحياة، في وداعٍ تلفزيوني يليق بمقام العالم الجليل الذي أفنى عمره في خدمة الأزهر والإسلام ونشر الوسطية في كل مكان.

