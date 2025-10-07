بعد حصولها على منحة تفوق.. ابنة ياسر جلال تتصدر تريند جوجل

كتبت- سهيلة أسامة:

تصدّر اسم الفنان ياسر جلال تريند محرك البحث "جوجل"، بعد نشره مقطع فيديو مؤثرًا يوثق لحظة وداعه لابنته "قدرية" في المطار، أثناء سفرها إلى ألمانيا لاستكمال دراستها بعد حصولها على منحة تفوق.

ونشر الفنان الفيديو عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، وعلّق قائلًا: "قدرية أخدت منحة تفوق ومسافرة تكمل دراستها فى ألمانيا.. هتوحشيني يا دادو".

وكان ياسر جلال قد احتفل في مايو الماضي بنجاح ابنته من الثانوية الألمانية (الأبيتور) بتفوّق، ونشر صورة تجمعه بها عبر حساباته الرسمية، وكتب: "مبروك يا قدرية التخرج من الثانوية العامة الألمانية (الأبيتور) بتفوق، ما شاء الله فخور بيكي يا دادو".

وفي هذا السياق، يعرض مصراوي ألبوم صور يجمع الفنان ياسر جلال بابنته قدرية.

