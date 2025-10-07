محمد سامي يحتفل بعيد زواجه الـ 15.. ويوجه رسائل رومانسية لـ مي عمر

احتفل المخرج محمد سامي بعيد زواجه الـ 15 من الفنانة مي عمر، موجهًا لها العديد من الرسائل الرومانسية.

وكتب محمد سامي عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام": "عيد زواج 15 سعيد يا حبيبتي".

وأضاف: "قبل خمسة عشر عامًا، لم أتزوج حب حياتي فقط ولكن تزوجت أعز أصدقائي، أنتي كل شيء بالنسبة لي، كل نجاح حققته، كل لحظة جميلة عشتها - كان كل ذلك بدعمك، وكل تحدٍ تجاوزته، تمكنت منه فقط لأنك وقفتي بجانبي".

وأكمل: "أنتِ ألطف وأقوى وأروع شخص عرفته على الإطلاق، شريكتي وصديقتي وقلبي، شكرًا لكونك أنتي بجانبي، نخب سنوات عديدة أخرى من الحب والضحك وبناء أحلامنا معًا، أحبك أكثر مما يمكن أن تعبر عنه الكلمات".

يُذكر أن محمد سامي شارك في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسلين "إش إش"، و"سيد الناس".

مسلسل "إش إش" من بطولة مي عمر، ماجد المصري، محمد الشرنوبي، انتصار، دينا، شيماء سيف، طارق النهري، ندا موسى، إدوارد، وعصام السقا.

ومسلسل "سيد الناس" من بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، بشرى، إنجي المقدم، ريم مصطفى، أحمد زاهر، منة فضالي، أحمد فهيم، أحمد رزق، وملك أحمد زاهر.

