هاني شاكر ومحمد الحلو يحييان حفل ذكرى انتصارات أكتوبر - صور

كتب : معتز عباس

11:31 م 06/10/2025
    الفنان حسين فهمي في احتفالات ذكرى انتصارات اكتوبر في دار الاوبرا
    المطرب محمد الحلو
    سيدات المجتمع في حفل انتصارات اكتوبر بدار الاوبرا (1)
    سيدات المجتمع في حفل انتصارات اكتوبر بدار الاوبرا (2)
    الفنان حسين فهمي والإعلامي ا حمد المسلماني في احتفالات ذكرى انتصارات اكتوبر في دار الاوبرا
    محمد الحلو في احتفالات اكتوبر في دار الاوبرا (1)
    الفنان حسين فهمي في احتفالات ذكرى انتصارات اكتوبر في دار الاوبرا (2)
    محمد الحلو في احتفالات اكتوبر في دار الاوبرا (3)
    نجوم المجتمع في حفل انتصارات اكتوبر (1)
    نجوم المجتمع في حفل انتصارات اكتوبر (2)
    هاني شاكر في حفل انتصارات اكتوبر
    هاني شاكر والفرقة الموسيقية في حفل انتصارات اكتوبر
    هاني شاكر والفرقة الموسيقية في حفل انتصارات اكتوبر (2)
    كلمة أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة في الحفل

تصوير / هاني رجب:

انطلقت مساء اليوم الإثنين، الاحتفالية الكبرى في دار الأوبرا المصرية، بمناسبة ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر، تحت شعار "وفرحت مصر"، بحضور عدد كبير من الشخصيات العامة والسياسية والفنية الهامة.

أحيا الحفل الغنائي، نجوم الغناء، محمد الحلو، محمد ثروت، وهاني شاكر، بمشاركة نخبة من مطربي الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وبحضور النجم حسين فهمي، والإعلامي أحمد المسلماني، ونجوم المجتمع.

قدم النجم محمد ثروت، باقة من أجمل الأغاني الوطنية، التي نالت إعجاب الحاضرين منها أغنية مصر يا أول نور في الدنيا، والأغنية الشهيرة "يا حبيبتي يا مصر"، بقيادة المايسترو علاء عبد السلام.

حفل هاني شاكر ومحمد الحلو حفل ذكرى انتصارات أكتوبر دار الأوبرا المصرية نصر أكتوبر حفل تحت شعار وفرحت مصر

