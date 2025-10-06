هاني شاكر ومحمد الحلو يحييان حفل ذكرى انتصارات أكتوبر - صور

تصوير / هاني رجب:

انطلقت مساء اليوم الإثنين، الاحتفالية الكبرى في دار الأوبرا المصرية، بمناسبة ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر، تحت شعار "وفرحت مصر"، بحضور عدد كبير من الشخصيات العامة والسياسية والفنية الهامة.

أحيا الحفل الغنائي، نجوم الغناء، محمد الحلو، محمد ثروت، وهاني شاكر، بمشاركة نخبة من مطربي الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وبحضور النجم حسين فهمي، والإعلامي أحمد المسلماني، ونجوم المجتمع.

قدم النجم محمد ثروت، باقة من أجمل الأغاني الوطنية، التي نالت إعجاب الحاضرين منها أغنية مصر يا أول نور في الدنيا، والأغنية الشهيرة "يا حبيبتي يا مصر"، بقيادة المايسترو علاء عبد السلام.

