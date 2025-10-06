حمادة هلال: أمي رحلت بس لسه عايشة معايا.. و"نبوية" سر بركة حياتي (فيديو)

كشف الفنان حمادة هلال عن أسرار جديدة تتعلق بوالدته الراحلة، مؤكدا أن نجاحه في الحياة جاء بفضل دعواتها المستجابة.

تحدث "هلال" عن والدته بمحبة وامتنان كبيرين، خلال حلوله ضيفا في بودكاست "أسئلة حرجة" الذي يقدمه الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت).

وأوضح الفنان أنه مر بمراحل كثيرة في حياته، بدأت من علاقته القوية بجدته التي كان يسافر إليها خصيصا لتدعو له، وصولا إلى والدته التي وصفها بأنها "المفتاح الحقيقي" في حياته.

وقال: "والدتي الحاجة رجاء الله يرحمها، كانت مفتاح حياتي الأساسي.. وحياتي مرت بمراحل، وكانت الدعوة المستجابة هي دعوة ستي نبوية الله يرحمها"، مضيفا :"كنت بعشق دعوتها، وبسافر لها مخصوص عشان تدعيلي، وأنزل من عندها ألاقي الدعوة اتحققت.. كانت بتعشقني، ولما توفت، أمي استلمت منها المفتاح، وبقت هي اللي تدعيلي في كل وقت".

وتابع: "قبل ما جدتي تتوفى كنا معاها في لحظاتها الأخيرة، وكنت وقتها طفل صغير.. بعدها أمي ركزت معانا أكتر، وكانت بتحبني جدا، وربنا سترها معايا بفضل دعوة أمي اللي عمرها ما خابت.. وهى عايشة معايا".