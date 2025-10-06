إعلان

"خطيرة وقمر".. نيللي كريم تتألق بإطلالة جريئة في باريس

كتب : مصراوي

03:12 م 06/10/2025
القاهرة- مصراوي


نشرت الفنانة نيللي كريم، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، مجموعة صور جديدة لها من العاصمة الفرنسية باريس


وظهرت نيللي في الصور بإطلالة جريئة، وارتدت فستان أسود قصير عاري الأكتاف، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها


وجاءت تعليقات الجمهور على النحو التالي: "يا نهار قمر"، "أرقى ممثلة"، "جميلة أوي"، "خطيرة وقمر"، وغيرها من التعليقات


يذكر أن آخر أعمال الفنانة نيللي كريم مسلسل "إخواتي" الذي عرض في رمضان الماضي، وشاركها البطولة: روبي، كندة علوش، أحمد حاتم، جيهان الشماشرجي

الفنانة نيللي كريم إطلالة جريئة باريس العاصمة الفرنسية

