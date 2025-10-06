كتب-مصطفى حمزة:

أكد المخرج سعد هنداوي، أن هناك محاولات جارية لحل أزمة عرض فيلم "اختيار مريم"، مع دخول مخرج الفيلم محمود يحيى، اليوم السادس عشر في إضرابه عن الطعام.



وقال سعد هنداوي، في تصريح خاص لـ"مصراوي"،: "الموضوع في مرحلة التفاوض حاليا، وإن شاء الله نصل لنتيجة جيدة ريبا".

وأعلن المخرج سعد هنداوي، عبر صفحته في موقع فيسبوك، عن التواصل مع نقيب المهن السينمائية مسعد فودة، للوقوف على الحالة الصحية للمخرج محمود يحيى، وعمل اجتماع معه ومع شركة التوزيع لمحاولة إنهاء أزمة توزيع الفيلم وعرضه عرض تجاري".

وجدد المخرج محمود يحيى، التأكيد على استمرار إضرابه عن الطعام، لليوم السادس عشر، ووصف عرض إدارة سينما زاوية، على عرض فيلمه "اختيار مريم"، تقديرا لحالته الصحية، إنه عرض غير عادل