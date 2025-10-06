

تصدر المطرب حسام حبيب، تريند محرك البحث "جوجل"، ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد انتشار صور تجمعه والمطربة اللبنانية شيراز.



وظهر حسام حبيب، في صور تداولها رواد مواقع التواصل، وهو يلف ذراعه حول عنق "شيراز" بينما يقفان في شرفة منزل، ما فتح باب التكهنات حول ارتباطهما عاطفيا.



وتعد المطربة اللبنانية شيراز، أحدث من تطاردهن، تكهنات الارتباط العاطفي مع المطرب حسام حبيب، على مدار فترات انفصاله عن المطربة شيرين عبدالوهاب، وهو ما نرصده في التقرير التالي



"حبيبة" حسام حبيب



وتعرضت عارضة الأزياء وموديل الإعلانات حبيبة حسام، للهجوم بسببه "حسب تأكيدها".



حبيبة كشفت عبر خاصية القصص المصورة في حسابها بموقع "إنستجرام"، عن الهجوم الذي تتعرض له، هي ووالدها .

وفي مقطع فيديو، قالت حبيبة: "عايزة أوضّح حاجة، أنا يا جماعة اسمي حبيبة حسام، والدي اسمه حسام، مسميش حبيبة حسام والأكاونت بتاعي مكتوب فيه كده، مليش علاقة بأيّ حاجة من اللّي بتحصل".



ونشرت حبيبة العديد من الرسائل الصوتية التي أُرسلت لها من متابعين يتّهمونها بتدمير حياة شيرين، تضمنت ألفاظ خادشة وشتائم وتعبيرات مستفزّة، حتى إن بعضهم وصل به الأمر لتهديدها بالقتل.



حبيبة وهي عارضة أزياء، وظهرت في العديد من الإعلانات، شهر رمضان الماضي، من مواليد عام 1984، عملت حبيبة، مهندسة ديكور، بعد دراستها في كلية الفنون الجميلة.



سارة الأردنية



البلوجر سارة الأردنية، في مداخلة تلفزيونية في برنامج "تفاصيل"، مع الإعلامية نهال طايل الذي يعرض عبر فضائية "صدى البلد 2"، أكدت أن ما يجمعها بالمطرب حسام حبيب هو مجرد علاقة صداقة فقط لا غير،والصور التي جمعتهما كانت أثناء تواجدها في الساحل، وأهلها تأثروا بما قاله ولم يكن هناك أي مشروع ارتباط نهائياً، مضيفة: "لا أعلم لماذا صرح بأن هناك قصة حب بيننا".

وأوضحت سارة الأردنية، أنها لم تكن هناك أية مشاعر حب تجاه حسام حبيب، بل تعتبره صديق شخصي وليس حبيب، وأنها عاتبته على ما بدر منه من تصريحات وتواصلت معه رغم رفض أهلها الشديد الحديث معه مرة أخرى.

واختتمت سارة الأردنية حديثها قائلة: "أهلي ماكنوش عايزني أتكلم معاه تاني، لكن أنا كلمته بنفسي وقلتله إننا أصدقاء وبس، وقالي إنه بيحترمني وأنا كمان بحترمه، وفي النهاية، وافقت على طلب أهلي إني أقطع علاقتي به".



سارة الطباخ

المنتجة سارة الطباخ، طاردتها شائعات الارتباط مع الفنان حسام حبيب، بعد ظهورها معه في الساحل الشمالي، عقب طلاقه الأول من المطربة شيرين عبد الوهاب