3 عروض.. في ثالث أيام مهرجان نقابة المهن التمثيلية

في ثالث أيام الدورة الثامنة لمهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري، والموافق ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، سيكون جمهور المهرجان على موعد مع ثلاثة عروض من بين 32 عرضا تتنافس على جوائز المهرجان، ويمثل كل منها تجربة بمذاق مختلف.

ويقدم المخرج الشاب إبراهيم أشرف عرض "لا تطفئ الشمس"، على مسرح المعهد العالي للفنون المسرحية، في تمام السادسة مساءا.

وبعدها بساعتين وتحديدا في الثامنة مساءا يرفع ستار مسرح النهار عن العرض المسرحي "حكايتي مع الزمان" للمخرجة منة علي،

وفي تمام العاشرة يقدم المخرج أحمد الجوهري عرضا مسرحيا بعنوان "ترنيمة لوجه لا ينسى" على مسرح الهوسابير.

وفي اليوم ذاته يتواصل العمل في الورش الفنية التي يقدمها المهرجان لشباب الفنانين، وطلبة المسرح في المعهد، وأقسام المسرح بالكليات المختلفة.

ويواصل د. حمدي عطية تأطير ورشة "المناظر المسرحية" ويواصل الفنان مناضل عنتر ورشة "الرقص المعاصر" وكذا تواصل دكتورة عبير فوزى ورشة "التمثيل بين الدراسة والممارسة"

وتقام الورشات الثلاثة بالمعهد العالي للفنون المسرحية