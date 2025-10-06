"أميرة من ديزني".. ليلى زاهر تخطف الأنظار من أحدث جلسة تصوير

"لايقين على بعض".. منى زكي وأحمد حلمي يخطفان الأنظار في جلسة تصوير جديدة

شاركت الفنانة ليلى أحمد زاهر متابعيها على السوشيال ميديا أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت ليلى مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت بإطلالة أنيقة مرتدية فستان واسع.

تفاعل أحمد زاهر وابنته ملك مع صور ليلى زاهر، حيث نالت الصور إعجابهم بشكل كبير.

كما تفاعل الجمهور بشكل لافت مع صور ليلى زاهر، وجاءت التعليقات، كالتالي: "أميرة من ديزني"، "ملاك ما شاء الله"، "ملكة جمال"، "جميلة الجميلات"، "قمر بجد".

جدير بالذكر أن ملك أحمد زاهر شاركت في السباق الرمضاني لعام 2025 بمسلسل سيد الناس إخراج محمد سامي، بطولة عمرو سعد، ويُعرض لها حاليا مسلسل أزمة ثقة، كما تطل ليلى على الجمهور من خلال حكاية هند ضمن مسلسل ما تراه ليس كما يبدو.

وقدمت الفنانة ملك أحمد زاهر مؤخراً، مسلسل أزمة ثقة، بطولة بطولة نجلاء بدر، هانى عادل، منة فضالى، ملك أحمد زاهر، هاجر الشرنوبى، تامر فرج، وإيهاب فهمى، محمد العمروسى، عبير منير، من تأليف أحمد صبحي وإخراج وائل فهمى عبد الحميد.

