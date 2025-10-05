جنات تقدم الأغنية الدعائية لفيلم "أوسكار عودة الماموث"

انتهت الفنانة جنات من تسجيل الأغنية الدعائية لفيلم "أوسكار عودة الماموث"، والتي تحمل اسم "الوعود"، من كلمات وألحان مصطفى شكري وتوزيع موسيقي أحمد أمين.

وقالت جنات إنها تحمست لتقديم الأغنية فور سماعها لأنها مختلفة عن الشكل الموسيقي الذي اعتاد الجمهور سماعها به، مضيفة: "بحب أغاني الأفلام لأنها بتعيش في ذاكرة الناس أكتر".

فيلم "أوسكار عودة الماموث" فكرة كريم هشام، قصة أحمد حليم، وسيناريو وحوار مصطفى عسكر وحامد الشراب، ومن إخراج هشام الرشيدي، وبطولة أحمد صلاح حسني، هنادي مهنا، محمود عبد المغني ومحمد ثروت.

وكانت جنات قد تصدرت التريند مؤخرًا بعد طرح ألبومها الأخير "ألوم على مين" في نهاية الصيف، والذي ضم تسع أغنيات قدمت خلالها تجربة موسيقية متنوعة جمعت بين الطابع الدرامي والإيقاع المقسوم، بالتعاون مع نخبة من أبرز الشعراء والملحنين.