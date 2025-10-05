مي عز الدين تدعم ياسمين صبري في أحدث ظهور لها بباريس: "قمر وهتفضلي قمر"

أول تعليق من مدحت العدل بعد افتتاح مسرحية "أم كلثوم"

حرصت الفنانة مي عز الدين على دعم صديقتها الفنانة ياسمين صبري، بعد ظهورها المميز في عرض أزياء ضمن فعاليات أسبوع الموضة في باريس.

ونشرت "مي" مقطع فيديو لياسمين من العرض، عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلّقت قائلة: "قمر وهتفضلي قمر، وأي حاجة بتعمليها حلوة عليكي".

وأعادت ياسمين صبري نشر الفيديو عبر حسابها، وردّت عليها: "حبيبتي يا أجمل مي".

جدير بالذكر أن مي عز الدين شاركت في السباق الرمضاني لعام 2025 بمسلسل قلبي ومفتاحه، بطولة آسر ياسين، إخراج تامر محسن، وشارك في العمل نخبة كبيرة من النجوم، بينهم: أشرف عبدالباقي، عايدة رياض، سماء إبراهيم، أحمد خالد صالح.

