احتفل الفنان عمر حسن يوسف بعيد ميلاد والدته، الفنانة شمس البارودي، معبّرًا عن حبه لها بكلمات مؤثرة.

ونشر "عمر" صورة تجمعه بوالدته عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، وعلّق قائلًا: "كل سنة وحضرتك طيبة يا حبيبتي، ربنا يخليكي لينا دايمًا يارب".

يُذكر أن آخر أعمال عمر حسن يوسف كان مسلسل "المماليك" الذي عُرض عام 2022، وشارك في بطولته كل من: رانيا يوسف، بيومي فؤاد، نانسي صلاح، فيدرا، محمد لطفي، ورامي وحيد، من إخراج حازم فودة، وتأليف هشام هلال.

اقرأ أيضًا:

حمزة العيلي يشيد بتكريم كبار النجوم في افتتاح مهرجان النقابة للعروض المسرحية





بعد أزمته الأخيرة.. نقابة السينمائيين تتحرك لإنهاء أزمة فيلم محمود يحيى





أول تعليق من الجيش اللبناني بعد تسليم فضل شاكر نفسه





جنات: "كنت بحب كاظم الساهر وعايزة أتجوزه لما أكبر"





طليقة أحمد مكي ترد على مكذبي زواجها وتهدد باتخاذ إجراءات قانونية



