عمرو سعد يبدأ رحلة جديدة في ألمانيا ويستعد لـ “عباس الريس” برمضان 2026

نشر الفنان عمرو سعد مجموعة من الصور الجديدة أثناء تواجده في ألمانيا، حيث يستعد لتصوير فيلمه السينمائي الجديد هناك، ضمن خطة فنية جديدة يسعى من خلالها لتقديم أعمال متنوعة تجمع بين البعد الإنساني والاجتماعي.

ويأتي ذلك تزامنًا مع استعداد عمرو سعد للمشاركة في موسم دراما رمضان 2026 بمسلسل جديد يحمل اسمًا مبدئيًا «عباس الريس»، من إنتاج صادق الصباح، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي يتناول صراعات الإنسان بين الطموح والواقع.

ويُعد هذا التعاون هو الثاني بين عمرو سعد والمنتج صادق الصباح، بعد النجاح الكبير الذي حققاه معًا في مسلسل "سيد الناس" خلال موسم رمضان 2025، والذي لاقى صدى واسعًا لدى الجمهور والنقاد على حد سواء.

وشارك في بطولة سيد الناس نخبة من كبار نجوم الدراما، منهم ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، محمود قابيل، سلوى عثمان، طارق النهري، وياسين السقا، وهو من تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح، وإخراج محمد سامي، وإنتاج صادق الصباح.

ومن المتوقع أن يُعلن عمرو سعد خلال الفترة المقبلة عن تفاصيل فيلمه الجديد بألمانيا، الذي يُنتظر أن يحمل طابعًا دراميًا مختلفًا يواصل به خطواته نحو العالمية.

