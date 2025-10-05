فعاليات اليوم الرابع من مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما تنطلق غدًا بمشاركة

"فستان قصير".. مي عمر تخطف الأنظار بإطلالة جريئة من عرض أزياء في باريس

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

باميلا الكيك

خضعت الفنانة اللبنانية باميلا الكيك، لجلسة تصوير جديدة، ظهرت مرتدية فستان أسود جرئ وجذاب خطفت به الأنظار، ونشرت صورها عبر حسابها على انستجرام.

دنيا المصري

نشرت الفنانة دنيا المصري صورًا جديدة عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها مع والدتها وحازت الصور على إعجاب متابعيها.

دينا فؤاد

خضعت الفنانة دينا فؤاد لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها على انستجرام، ظهرت دينا في الصور مرتدية فستان جرئ خطفت به الأنظار وحاز على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

مي عمر

تواصل الفنانة مي عمر نشر المزيد من الصور خلال حضورها فعاليات أسبوع الموضة في باريس، نشرت مي صور جديدة عبر حسابها انستجرام، ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة.

نسرين طافش

نشرت الفنانة نسرين طافش صور جديدة عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها بملابس رياضية في الجيم.

داليا البحيري

خطفت الفنانة داليا البحيري أنظار المتابعين على موقع "انستجرام"، بعد نشرها أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

إيمان العاصي

شاركت الفنانة إيمان العاصي الجمهور والمتابعين، أحدث جلسة تصوير جريئة خضعت لها مؤخرًا، وظهرت مرتدية فستان جريء.