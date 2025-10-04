في تطور مفاجئ أنهى سنوات من الجدل، سلّم الفنان اللبناني فضل شاكر نفسه إلى المخابرات اللبنانية التابعة للجيش، بعد أكثر من 13 عامًا من الإقامة داخل مخيم عين الحلوة، الذي كان يُعدّ منطقة عصيّة على الأجهزة الأمنية اللبنانية.

وكشف الصحفي والإعلامي سعيد الحريري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "الصورة" على شاشة النهار، أن تسليم فضل شاكر نفسه جاء كـ"حل نهائي ووحيد" للخروج من الأزمة القانونية التي عاشها لسنوات، مؤكدًا أن القرار لم يكن وليد اللحظة بل خطوة محسوبة اتُخذت في "عهد جديد يشهده لبنان بقيادة الرئيس جوزيف عون"، على حد وصفه.

وأوضح الحريري أن الفنان كان يخشى في السنوات الماضية من غياب استقلالية القضاء اللبناني، وهو ما جعله يرفض فكرة تسليم نفسه في تلك المرحلة، قبل أن يتبدّل الموقف اليوم مع ما وصفه بـ"عودة الثقة في الدولة ومؤسساتها".

وأشار إلى أن هناك تحقيقات قانونية ستُجرى قريبًا حول دور فضل شاكر في أحداث عبرا عام 2013، وعلاقته بالشيخ أحمد الأسير، إضافة إلى مدى تورطه في أي تمويل أو دعم لأنشطة مسلحة، مؤكدًا أن شاكر سيخضع لهذه الإجراءات القانونية بحضور محامٍ خاص به، وأن بعض القضايا السابقة قد برأته منها الأحكام الغيابية.

وحول التساؤلات عن سبب عدم القبض عليه طوال فترة إقامته في مخيم عين الحلوة، أوضح الحريري أن المخيم يخضع لإشراف السلطة الفلسطينية، ولا يمكن للجيش اللبناني الدخول إليه بالقوة، ما جعل الوضع القانوني معقدًا طيلة السنوات الماضية.

وأضاف الحريري أن داخل المخيم كان هناك انزعاج واضح من إعلان فضل شاكر عودته للغناء مجددًا، حيث اعتبر البعض أن عودته الفنية قد تثير حساسية أو جدلاً داخل بعض الأوساط، مشيرًا إلى أن هذه الأجواء ساهمت في دفعه لتسليم نفسه طوعًا من أجل طي صفحة الماضي وبدء حياة جديدة.

واختتم الحريري تصريحاته بالإشارة إلى أن فضل شاكر يستعد لمغادرة لبنان خلال الأيام القليلة المقبلة متجهًا إلى العاصمة السعودية الرياض بصحبة عائلته، في خطوة تمهّد للحصول على الجنسية السعودية وبدء حياة فنية جديدة بعد تسوية أوضاعه القانونية، مضيفًا أن "المسألة مسألة وقت فقط قبل أن يصبح حرًا تمامًا".

