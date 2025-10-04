إعلان

نجوم الفن والإعلام في زفاف نجل هاني رمزي.. ووزير الرياضة والجلاد والمسلماني أبرز الحضور

كتب- مروان الطيب:

10:36 م 04/10/2025
تصوير- هاني رجب:

احتفل الفنان هاني رمزي بزفاف نجله شادي، مساء اليوم السبت، في كنيسة أبي سيفين، بحضور نخبة كبيرة من نجوم الفن والإعلام والمجتمع.

وشهد الحفل حضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، والكاتب الصحفي مجدي الجلاد رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، وأحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إلى جانب رجل الأعمال ممدوح البارودي، والدكتور خالد مجاهد، مساعد وزير الصحة السابق، والإعلامية هالة سرحان.

كما شارك في الحفل عدد كبير من الفنانين، من بينهم محمود حميدة، وماجد المصري، وأشرف عبد الباقي، ويسرا، وإلهام شاهين، وليلى علوي، ولبلبة، وريهام حجاج وزوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، وعماد زيادة، وحمادة هلال، وإدوارد، وعبير صبري، وأحمد زاهر، وطارق علام، وعلاء مرسي، وبوسي شلبي، وداليا البحيري، ودنيا عبد العزيز.

وكان الفنان هاني احتفل بخطوبة نجله شادي في شهر فبراير الماضي، في أجواء عائلية اقتصرت على المقربين من العائلة.

يستعد رمزي حاليًا للظهور في مسلسل "بدون مقابل"، الذي يشاركه بطولته داليا البحيري، وعمرو عبد الجليل، ووفاء عامر، ومحمد أبو داوود، ونسرين طافش، من تأليف حسام موسى، وإخراج جمال عبد الحميد، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

