ماجد الكدواني يكشف سبب اعتذاره عن "هيبتا 2: المناظرة الأخيرة"

كشف الفنان ماجد الكدواني عن السبب وراء اعتذاره عن المشاركة بالجزء الثاني لفيلم "هيبتا: المناظرة الأخيرة" المقرر عرضه بالسينمات يوم 8 أكتوبر الجاري.

حل "الكدواني" ضيفا على موقع "المشهد" وعن السبب وراء اعتذاره قال: "هيبتا جزء مني، بس فيه حاجة كده ملمستنيش، لكن الموضوع مهم قوي، وعارف انه فيلم مهم جدا".

شارك الفنان ماجد الكدواني بالجزء الأول بعنوان "هيبتا المحاضرة الأخيرة" عام 2016، وسط نخبة من نجوم السينما المصرية هم عمرو يوسف، أحمد مالك، أحمد داود، ياسمين رئيس، جميلة عوض وهي رواية للكاتب محمد صادق، سيناريو وحوار وائل حمدي، إخراج هادي الباجوري.

تدور أحداث الجزء الثاني من فيلم "هيبتا: المناظرة الأخيرة"في رحلة داخل عالم العلاقات العاطفية بتقلباتها وأثرها على حياة البشر من خلال مجموعة من القصص المختلفة، ويقدّم منظورًا جديدًا للحب يتجاوز المفاهيم التقليدية ويكشف زوايا غير مألوفة، ويشارك ببطولته كل من كريم فهمي، منة شلبي، سلمى أبو ضيف، تأليف محمد صادق، سيناريو وحوار محمد جلال، إخراج هادي الباجوري.

ويشارك ببطولة الجزء الثاني كل من كريم فهمي، منة شلبي، سلمى أبو ضيف، جيهان الشماشرجي، مايان السيد، تأليف محمد صادق، سيناريو وحوار محمد جلال، إخراج هادي الباجوري.

ويعرض للفنان ماجد الكدواني حاليا بالسينمات فيلم "فيها ايه يعني" ويشاركه البطولة كل من أسماء جلال، مصطفى غريب، غادة عادل، ميمي جمال، تأليف وليد المغازي، إخراج عمر رشدي حامد.

يذكر أن ماجد الكدواني يشارك الفنان محمد رمضان بطولة فيلمه الجديد "أسد" والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

