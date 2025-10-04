لأول مرة.. حمادة هلال يكشف لـ "أسئلة حرجة" سبب زيارته المقابر ليلا

كشف النجم حمادة هلال، سبب نزول بلده ليلا في وقت متأخر وزيارته المقابر ليلا.

وقال حمادة، ببرنامج "أسئلة حرجة" الذي يقدمه الكاتب الصحفي مجدي الجلاد رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت): "عشان مش عايز أعمل زحام كتير ولا قلق كتير أو أضايق حد.. أنا كنت بروح أزور في المقابر وعندنا عاملين اضاءة، في الأول مكنتش بروح عشان مفيش اضاءة بعكس دلوقتي، ولكن بستمتع لما بروح بالليل وبيبقى معايا أبويا".

وتابع: "الوالدة اتدفنت هنا عشان مكنتش عارف إنها هتدفن هنا، أنا كنت مشغول في لحظات المرض، وكنت عامل حسابي إن فيه في البلد وخلاص، وفجأة لقيت أختي وخالتي بيقولولي مامتك كانت قايلة مش عايزة تدفن غير هنا وبس عشان يبقوا يزوروني هنا، وكانت خايفة عليا عشان حمادة بيروح هناك فبيتزاحموا عليه، عشان كانت بتيجي معايا لما كانت بتروح تزور الله يرحمها".

واستكمل حمادة هلال: "هي كانت خايفة عليا عشان أم وابنها، لكن أنا أكيد مكنتش خايف لاني وسط أهلي وبلدي وحبايبي وأخواتي ودي حاجة متضايقنيش أبدا.. بس أنا بعتبرها وصية خلاص".

وأضاف: "والدتي كانت في الرعاية في الفترات الأخيرة والتنفس الصناعي، وكانت قصة .. روحت مقابر في السخنة، وشوفت مكان، والراجل قالي المكان صعب دلوقتي، قولتله عايز أي حاجة كويسة، ولقيت الراجل بيقولي كلمني في التليفون لقيت مكان كويس وأنا هوضبهولك، وخلص توضيبه وقالي خلاص المفتاح أهو، وبعد ما أعطاني المفتاح أمي الله يرحمها اتوفت".