بفستان جريء.. 16 صورة لـ ياسمين صبري تستعرض إطلالتها في باريس (صور)

كتب- هاني صابر:

خطفت الفنانة ياسمين صبري، الأنظار إليها بإطلالة جريئة خلال تواجدها في باريس.



ونشرت ياسمين، فيديو لها استعرضت فيه فستانها الجريء، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "يا لها من ليلة مميزة".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "الجمال الاسكندراني، تحفة، قمر مصر لما ينور ضلمة باريس، ما شاء الله، جميلة، ايه العسل ده".

يذكر أن، آخر أعمال ياسمين صبري بالسينمات فيلم "المشروع X"، والعمل قصة وإخراج بيتر ميمي، وبطولة كريم عبدالعزيز، إياد نصار، أحمد غزي، ومجموعة كبيرة من الفنانين.